Полиция раскрыла канал незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

11 августа представителям ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти поступила информация о том, что неустановленные лица организовали неправомерную постановку иностранных граждан на миграционный учет с целью организации незаконного пребывания иностранцев на территории страны. Злоумышленники действовали по трём адресам в центре Северной столицы от имени двух индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Группировка находила иностранцев, которые подлежат постановке на миграционный учет по месту пребывания, получали их паспорта и миграционные карты. Затем они вносили заведомо ложные сведения в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Готовые документы передавались в миграционную службу. В качестве оплаты своих услуг они получали денежное средства от каждого нелегала.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По итогам оперативно-розыскных мероприятий для разбирательства было задержано и доставлено в следственные органы 10 человек. Из них в качестве обвиняемых были привлечены 24-летний россиянин и 30-летний гражданин одного из государств Средней Азии. Оба задержаны по статье 91 УПК РФ.

Удалось установить, что незаконная постановка на учёт поставлена на поток со средины прошлого года. Ежедневно этой услугой пользовались около 100 иностранных граждан, каждый из которых заплатил фигурантам дела по 6 тыс. рублей.



В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты, денежные средства, а также оригиналы и копии документов свидетельствующих о фиктивном миграционном учете иностранных граждан.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петребургу и Ленобласти