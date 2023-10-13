Мужчина опубликовал текст, "дискредитирующий освобождение Ленинграда от фашистской блокады".

Полиция задержала петербуржца за реабилитацию нацизма в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 39-летний петербуржец в своей группе в соцсетях 17 декабря 2022 года разместил комментарии, реабилитирующие нацизм.

Информация, которую он изложил, является отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. МВД

Там же мужчина опубликовал текст, "дискредитирующий освобождение Ленинграда от фашистской блокады".

В своей квартире дома 15 по улице Псковской мужчина был задержан. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 и части 4 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма).

Фото и видео: МВД