Невзоров* обжаловал решение суда об изъятии его имущества в Петербурге

Кроме того, Невзоров* оспаривает запрет его деятельности в РФ.

Журналист Александр Невзоров* обжаловал решение Октябрьского районного суда Петербурга о признании его семьи** экстремистским объединением. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Кроме того, Невзоров* оспаривает запрет его деятельности в РФ и изъятие имущества. Жалобы от одного из участников процесса и административного ответчика зарегистрировали 5 августа, пишет "Фонтанка".

Напомним, деятельность семьи** Невзорова* как объединения запретили на территории РФ "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Его имущество – земельные участки в Лисьем Носу, жилой дом, двухэтажное нежилое здание, автомобиль – обратили в доход страны.

Фото: Piter.TV

* Признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ.

** Признаны членами запрещенного в РФ экстремистского объединения.