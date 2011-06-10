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Невзоров* обжаловал решение суда об изъятии его имущества в Петербурге
Сегодня, 21:08
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Невзоров* обжаловал решение суда об изъятии его имущества в Петербурге

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Кроме того, Невзоров* оспаривает запрет его деятельности в РФ.

Журналист Александр Невзоров* обжаловал решение Октябрьского районного суда Петербурга о признании его семьи** экстремистским объединением. Соответствующая информация появилась на сайте суда. 

Кроме того, Невзоров* оспаривает запрет его деятельности в РФ и изъятие имущества. Жалобы от одного из участников процесса и административного ответчика зарегистрировали 5 августа, пишет "Фонтанка"

Напомним, деятельность семьи** Невзорова* как объединения запретили на территории РФ "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Его имущество – земельные участки в Лисьем Носу, жилой дом, двухэтажное нежилое здание, автомобиль – обратили в доход страны. 

Фото: Piter.TV 

* Признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ.

** Признаны членами запрещенного в РФ экстремистского объединения.

Теги: изъятие имущества, октябрьский районный суд, экстремистская деятельность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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