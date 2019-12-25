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Петербургский суд поддержал сотрудницу музея, уволенную из-за закрытых границ
Сегодня, 18:27
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Петербургский суд поддержал сотрудницу музея, уволенную из-за закрытых границ

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Девушка находилась в отпуске за границей и не смогла вернуться в Россию из-за прекращения авиасообщения.

Василеостровский районный суд Петербург не нашел достаточных оснований для увольнения сотрудницы Научно-исследовательского музея при Российской Академии Художеств, которая не смогла вернуться в страну из-за прекращения авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 

В марте прошлого года сотрудница находилась в отпуске за границей за свой счет. И до августа месяца не могла вернуться в Россию из-за прекращения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. В музее же посчитали, что отпуск сотрудницы затянулся по неуважительной причине и её уволили. 

Суд на основании прокурорского заключения обязал восстановить петербурженку в должности,  взыскать зарплату за время вынужденные прогулы и выплатить положенные компенсации. В законную силу решение не поступило. 

Ранее мы писали, что петербуржец требует от Первого канала 10,5 млн рублей за панические атаки из-за негативных новостей.

Фото: Piter.tv

Теги: сотрудница, суд, увольнение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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