Суд Петербурга вынес решение по делу школьницы за шпаргалку на ЕГЭ

Сама ученица не явилась в суд.

В Петербурге было принято решение по делу школьницы, которая списывала на ЕГЭ. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, дело рассматривал мировой судья судебного участка №128.

13 июня текущего года школьница находилась в ГБОУ СОШ № 519 с 10 часов 00 минут до 12 часов 36 минут. Во время проведения ГИА в форме ЕГЭ по предмету "Физика", она принесла с собой и использовала справочные материалы, что является административным правонарушением. Сама ученица не явилась в суд.

Мировой судья отметила, что действия школьницы содержат признаки состава правонарушения, но учитывая характер совершенного правонарушения, возраст школьницы, отсутствие у нее самостоятельного источника дохода, нахождение на иждивении у родителей, а также учитывая размер вреда и тяжести наступивших последствий, дело было прекращено за малозначительностью.

Мировой судья объявил ученице устное замечание.

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Фото: Piter.TV