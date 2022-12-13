Суд Петербурга вынес приговор по делу об аварии с КАМАЗом

Летом 2021 года в грузовик Джамалудинова врезались два байкера.

Невский суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу Ислама Джамалудинова. Его признали виновным в нарушении ПДД, в результате которого погибли два человека. Об этом 19 января рассказали в пресс-службе судов города.

Летом 2021 года в грузовик Джамалудинова врезались два байкера. Следствие установило, что 21 августа пьяный Джамалудинов был за рулем грузовика "ЛСР.БЕТОН", который ехал по Октябрьской набережной от Дыбенко в сторону Зольной. Грузовик начал разворачиваться на Октябрьском путепроводе, что запрещено правилами дорожного движения. В результате в КАМАЗ въехали два байкера, которые не успели сориентироваться и затормозить. Смерть одного мужчины наступила на месте, второй прожил еще 8 дней и умер в НИИ им. Джанелидзе.

На заседании Джамалудинов признал вину. Суд отправил его в колонию общего режима на 9 лет и 4 месяца. После этого за рулем ему нельзя будет сидеть 2,5 года. Одной из семей молодой человек должен будет выплатить 2,5 млн рублей.

Ранее суд не арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП с байкерами в Невском районе.

Фото: Piter.tvv

