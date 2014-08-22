Суд не арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП с байкерами в Невском районе

Изначально суд намерен был заключить под стражу мужчину на 12 лет.

Невский районный суд Петербурга не стал заключать под стражу обвиняемого в смертельной аварии на Октябрьской набережной Ислама Джамалудинова. Вместо этого мужчине запрещено управлять транспортом и покидать дом с 23.00 до 06.00 до 20 октября этого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Изначально суд намерен был заключить под стражу мужчину на 12 лет. Однако обвиняемый и его адвокат были против данного решения. В качестве аргументов адвокат рассказал, что "Джамалудинов впервые привлекается к ответственности за неумышленное преступление, скрываться не намерен, имеет постоянное место жительства и семью, занимался трудовой деятельностью".

Суд учел несколько фактов: "Джамалудинов является гражданином РФ, после ДТП место преступления не покинул, вызвал сотрудников экстренных служб, имеет престарелых родителей, супругу и малолетнего ребенка, занимался трудовой деятельностью по устному договору".

Напомним, ДТП произошло вечером 21 августа у дома № 40 по Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. Под колесами КамАЗа оказались сразу два байкера. В результате столкновения погиб 33-летний мотоциклист. Второй водитель двухколесного транспорта находится в реанимации НИИ им. Джанелидзе.

Фото: Piter.tv