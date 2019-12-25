В Петербурге рассмотрят дело о взяточничестве сотрудников Балтийской таможни

Следствие предполагает, что за несколько лет инспекторы получили более 2,4 млн рублей.

Транспортная прокуратура отправила в Василеостровский районный суд уголовное дело о взяточничестве сотрудников Балтийской таможни, передала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры накануне, 5 августа.

По версии следствия, 4 должностных лица с 2017 по 2019 год получили более 2,4 млн рублей от эксперта по культурным ценностям. Получая вознаграждение, инспекторы сокращали время таможенного контроля, а также пропускали незаконно ввозимые культурные ценности из разных стран. Ввезенные предметы антиквариата, в числе которых домашняя утварь и произведения искусства – статуэтки и картины, изъяты.

Помимо этого правоохранители продолжают расследование в отношении взяткодателя и контрабандистов.

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Фото: Piter.tv