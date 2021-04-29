Суд Петербурга продлил срок задержания экс-директору Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти

Суд продлил задержание Александру Горшенёву на 72 часа.

В пятницу, 8 июля, Красногвардейский суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Александру Горшенёву. Его обвиняют в растрате и коммерческом подкупе. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

По информации пресс-службы СК Ленобласти, в период 2020-2021 г.г. представители организации использовали в личных целях 56 млн рублей из общей поступившей суммы (1,9 млрд). Известно, что поддержка Фонду со стороны властей была оказана для завершения работ по строительству домов-долгостроев. Вместо этого часть средств пустили на организацию и заключение договоров с коммерческими партнерами на выполнение работ по намеренно завышенной стоимости.

В общей сложности на сделках удалось выручить около 100 млн рублей. Поскольку в работах была задействована проектная документация 2016-2017 г.г., итоговая стоимость фактически выполненных работ равняется около 36 млн рублей.

Ранее мы писали, что до 2025 года правительство Ленобласти и Фонд защиты прав дольщиков намерены направить по более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых граждан.

Фото: Piter.tv