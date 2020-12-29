Суд Петербурга признал виновным гражданина Алжира в участии в митинге 23 января

Студента из Алжира оштрафовали.

В среду, 27 января, Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданина Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Иностранный студент заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. По данным суда, гражданин добровольно участвовал в несогласованной акции, организованной сторонниками Алексея Навального и повлекшей нарушение санитарных норм и правил. Обвиняемый не признал вину и утверждал, что ждал жену у метро на Невском проспекте.

Напомним, 23 января в разных городах России прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального.

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Фото: Piter.TV