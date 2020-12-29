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Суд Петербурга признал виновным гражданина Алжира в участии в митинге 23 января
Сегодня, 22:30
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smirenny

Суд Петербурга признал виновным гражданина Алжира в участии в митинге 23 января

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Студента из Алжира оштрафовали.

В среду, 27 января, Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданина Алжира за участие в несогласованной акции 23 января, рассказали в объединённой пресс-службе судов. 

Иностранный студент заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. По данным суда, гражданин добровольно участвовал в несогласованной акции, организованной сторонниками Алексея Навального и повлекшей нарушение санитарных норм и правил. Обвиняемый не признал вину и утверждал, что ждал жену у метро на Невском проспекте. 

Напомним, 23 января в разных городах России прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального. 

Ранее мы писали, что координатора "Весны" Валентина Хорошенина задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: митинг 23 января, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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