Суд Петербурга признал незаконными торги по Конюшенному ведомству

В исковом заявлении компания потребовала признать недействительным прошедший в мае аукцион на право льготной аренды здания Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1.

В четверг, 17 ноября, Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск АО "Футуро" к комитету имущественных отношений (КИО) и ООО "Бахчасарай". Информация об этом появилась в картотеке "Электронное правосудие", пишет "Деловой Петербург".

В исковом заявлении компания потребовала признать недействительным прошедший в мае аукцион на право льготной аренды здания Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1. Также признать недействительным заключенный с ООО "Бахчасарай" по его итогам договор аренды. Также компания требовала, чтобы суд признал отсутствующим право аренды общества и недействительной — запись о праве аренды в Едином государственном реестре прав на недвижимость.

Напомним, в начале апреля за рубль выставили на торги Конюшенное ведомство. Последние десять лет ведомство находилось в ведении компании "Плаза Лотос групп" (PLG). Инвестор планировал переделывать памятник под апарт-отель. С 2014 года по периметру здания поставили забор, а еще два года спустя, после активных действий градозащитников, компания вернула его городу. В конце 2017 года нашли две компании, которые заинтересовали реставрацией ведомства - "Тандем-Истейт" и УК "СТАРТ Девелопмент".

Фото: citywalls