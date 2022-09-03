Суд Петербурга признал фиктивный брак женщины из Кронштадта и мигранта недействительным

За фиктивный брак с иностранцем невесте из Кронштадта заплатили 50 тысяс рублей. Прокуратура провела проверку и брак признали недействительным.

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку исполнения требований семейного и миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 34-летняя петербурженка и 31-летний гражданин страны ближнего зарубежья в июле 2021 года заключили брак. Женщина пояснила, что за заключение союза ей предложили 50 тысяч рублей, а самого будущего супруга она видела два раза – в день подачи заявления и в день свадьбы.

В данном случае фиктивный брак нарушает интересы государства, так как дает право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В этой связи прокуратурой Кронштадтского района в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным. Решением суда заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме, фиктивный брак признан недействительным.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти с 4 по 10 сентября свой брак зарегистрировали 227 пар.

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