В Ленобласти с 4 по 10 сентября свой брак зарегистрировали 227 пар

На прошлой неделе в Ленобласти за неделю зарегистрировали свой брак целых 227 пар. В ЗАГСе отметили, что свадьба это новая глава в жизни.

На прошлой неделе в Ленобласти 227 пар зарегистрировали свой брак. Это количество соединили свои сердца в период с 4 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ЗАГС.

Сотрудники ЗАГС отметили, что свадьба не только символ любви и единения двух сердец, но и начало новой главы в жизни . Молодоженам пожелали, чтобы их жизнь была наполнена счастьем, взаимопониманием и любовью.

Ранее сообщалось, что для петербуржцев разработали правила бракосочетания.

Фото: управление ЗАГС Ленобласти