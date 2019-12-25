В Ленобласти с 4 по 10 сентября свой брак зарегистрировали 227 пар

На прошлой неделе в Ленобласти 227 пар зарегистрировали свой брак. Это количество соединили свои сердца в период с 4 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ЗАГС.
Сотрудники ЗАГС отметили, что свадьба не только символ любви и единения двух сердец, но и начало новой главы в жизни . Молодоженам пожелали, чтобы их жизнь была наполнена счастьем, взаимопониманием и любовью.
Ранее сообщалось, что для петербуржцев разработали правила бракосочетания.
Фото: управление ЗАГС Ленобласти
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