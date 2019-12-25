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В Ленобласти с 4 по 10 сентября свой брак зарегистрировали 227 пар
Сегодня, 11:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с 4 по 10 сентября свой брак зарегистрировали 227 пар

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На прошлой неделе в Ленобласти за неделю зарегистрировали свой брак целых 227 пар. В ЗАГСе отметили, что свадьба это новая глава в жизни.

На прошлой неделе в Ленобласти 227 пар зарегистрировали свой брак. Это количество соединили свои сердца в период с 4 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ЗАГС.

Сотрудники ЗАГС отметили, что свадьба не только символ любви и единения двух сердец, но и начало новой главы в жизни . Молодоженам пожелали, чтобы их жизнь была наполнена счастьем, взаимопониманием и любовью.

Ранее сообщалось, что для петербуржцев разработали правила бракосочетания.

Фото: управление ЗАГС Ленобласти

Теги: загс, ленобласть, свадьбы
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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