Суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении генерала Абакумова

Дело прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении генерала Ивана Абакумова, который обвиняется в подделке больничного листа (ч.3 ст.327 УК РФ –подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что дело прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Напомним, в июне 2019 года Абакумов был освобожден от должности заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Осенью этого же года в отношении генерала возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Абакумов предоставил в суд выписку из медицинской карты. Документы свидетельствовали о его лечении в период с 7 по 28 июня в Тосненском районе Ленобласти. Следователи выяснили, что в клинической больнице чиновника не было. Он предоставил фальсифицированные бумаги, которые позволили продлить отпуск.

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Фото: Piter.tv