Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского

Суд исключил довод о том, что блогер может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд исключил довод о том, что блогер может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление районного суда оставили без изменений.

По предварительной версии следствия, Юрий Хованский исполнил песню про трагические события в "Норд-Осте", в которой содержались призывы к организации терактов. Подозреваемый находится в СИЗО, он частично признал вину по делу об оправдании терроризма.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга