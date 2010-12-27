На петербургского генерал-майора Абакумова завели уголовное дело

Его подозревают в предоставлении фальшивого больничного.

В отношении генерал-майора внутренней службы, бывшего заместителя начальника ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова возбудили уголовное дело. Об этом сообщили издание 78.ru.

Дело завели по статье "Подделка изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до одного года.

Сомнение вызвал больничный , в котором указывается, что Абакумов с 7 по 28 июня был в больнице в Тосно из-за давления. Проверка показала, что с 13 по 27 июня генерал-майор был в Крыму.

Напомним, 6 июля Иван Абакумов был освобождён от занимаемой должности приказом президента России.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО