Суд Петербурга прекратил дело о драке на борту самолета

Дебошир загладил причиненный вред, извинился и внес несколько пожертвований в различные фонды.

Московский районный суд вынес постановление по делу в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении общественного порядка с применением оружия. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего рейсом Пхукет – Петербург. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов, мужчина поссорился с другим пассажиром, используя незначительный повод, а затем несколько раз ударил его рукой по затылку.

Стюардессы попытались успокоить нарушителя, предупредив о последствиях, но он стал еще более агрессивным. Мужчина разделся, начал ходить по салону и оскорблять всех вокруг.

В суде уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Дебошир загладил причиненный вред, извинился и внес несколько пожертвований в различные фонды.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемый в мошенничестве с юридическими услугами житель Петербурга отправлен под домашний арест.

Фото: Piter.TV