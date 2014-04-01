Инженера, подозреваемого в краже 130 тысяч литров солярки, заключили под стражу

Соответствующее решение вынес петербургский районный суд.

Кронштадтский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Сергея Добкина, подозреваемого в присвоении или растрате. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по 22 марта текущего года Добкин, будучи старшим инженером отделения подготовки судов на Ленинградской военно-морской базе, вступил в сговор с несколькими лицами. Члены организованной группы, используя свое служебное положение, решили присвоить вверенное им дизельное топливо. Соучастники передали 131 тысячу литров солярки третьим лицам, причинив Министерству обороны РФ ущерб в 3 миллиона рублей.

26 марта Добкина задержали, следствие предположило, что на свободе подозреваемый может скрыться от следователей и суда и продолжить промышлять преступной деятельностью. Кроме того, мужчина оформляет загранпаспорт и имеет недвижимость за рубежом, поэтому есть риск, что Добкин скроется за пределами страны. Под арестом подозреваемый пробудет до 25 мая.

Ранее суд помог петербуржцу восстановиться на работе после несправедливого увольнения.

Фото: Piter.TV