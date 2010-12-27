Суд не стал рассматривать иск депутата Резника к вице-губернатору Говорунову

Сославшись на неправильное оформление.

Иск депутата петербургского Законодательного Собрания Максима Резника к вице-губернатору Александру Говорунову за сокрытие миллиардных концессионных соглашений был отклонен Смольнинским судом из-за ошибок в составлении, сообщили 25 декабря в объединенной пресс-службу судов города.

Уточняется, что иск был отклонен за нарушение требований кодекса административного судопроизводства. Резнику дали срок до 23 января, чтобы предоставить правильно оформленное заявление.

Иск был подан на Говорунова, так как в этот момент глава города Георгий Полтавченко находился в отпуске.

Отметим, что Максим Резник старается добиться доступа к текстам концессионных соглашений, которые недоступны для депутатов ЗакСа. Ранее Piter.tv писал, что с законопроектом о гласности концессионных соглашений выступал Борис Вишневский. Инициатива была снята с повестки дня. Подробнее: Вишневский осудил решение ЗакСа не рассматривать изменение закона о концессиях.