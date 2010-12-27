Вишневский осудил решение ЗакСа не рассматривать изменение закона о концессиях

Руководитель фракции "Яблоко" прокомментировал снятие его законопроекта с повестки дня.

20 декабря в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга депутаты исключили из повестки дня законопроект "Яблока" о раскрытии коммерческих тайн в рамках государственно-частных партнерств. Борис Вишневский рассказал Piter.tv о том, почему коллеги отклонили этот проект, а также о его необходимости.

Руководитель фракции отметил, что инициативу отклонили необоснованно, так как он был правильно оформлен. Никаких нарушений регламента, по его мнению, при этом не было. Депутат объяснил, что у каждой фракции есть право внести в проект повестки дня один вопрос, чем они и воспользовались.

При этом депутат Денис Четырбок неожиданно предложил проект из повестки исключить, в связи с претензией, что проект был внесен на совете фракции, а не через комитет по законодательству. Это равнозначные способы. Я могу пользоваться и тем, и другим. Это мое право, какое из них выбрать. Я выбрал реализацию права фракции на внесение своего вопроса в повестку дня Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблоко"

Общественный деятель также рассказал о проблемах, связанных с не публичностью коммерческих договоров, напомнив проблему с ЗСД, которому каждый год из бюджета выплачиваются средства:

Мы каждый год платим миллиарды рублей, но при этом соглашения, которые устанавливают наши обязательства им платить, никому не показывают. Его отказывают предоставлять даже в ответах на депутатские запросы. А я хочу посмотреть, что там написано. Я хочу, может быть попытаться добиться внесения в него изменений или вообще его отменить, как незаконное. Для этого нужно иметь текст, а его мне не предоставляют, так как он не публичен. Я не могу его получить, даже направляя депутатский запрос на имя губернатора. Борис Вишневский, Руководитель фракции "Яблоко"

Спикер заявил, что не собирается опускать руки, а планирует и дальше стоять на рассмотрении законопроекта, так как, по его мнению, Петербург в нем нуждается:

Я не уверен, примут ли его, но он ясен и логичен. Я считаю, что такой законопроект необходим городу, потому что это же абсурд, когда какое-то соглашение, подписанное городским правительством, о выделении бюджетных средств – никому не известно. Они распоряжаются не своими карманными деньгами, а деньгами налогоплательщиков Борис Вишневский, Руководитель фракции "Яблоко"

Депутат ЗакСа заключил, что жители города должны знать, какие соглашения подписало городское правительство с коммерческими структурами, так как в этих соглашениях предусматривается выделение бюджетных денег партнерам.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что ЗакС не стал обсуждать оглашение деталей договоров между городом и частниками.