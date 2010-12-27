ЗакС не стал обсуждать оглашение деталей договоров между городом и частниками

Из повестки совещания ЗакСа исключили инициативу депутата о раскрытии текстов соглашения государственно-частных партнерств.

На заседании Законодательного собрания из повестки исключили инициативу депутата Бориса Вишневского о разглашении договоров о государственно-частных партнерствах. Однако глава комитета по законодательству парламента отметил Денис Четырбок, что проект внесен с нарушением процедуры. В частности, не было получено решение профильной комиссии.

Вишневский возразил, что комиссия вопрос обсудила, но формально решения по нему не приняла.

Инициатива депутата предполагала обязательную публикацию полных текстов соглашений между городом и частными инвесторами. Причем обнародовать подробности договора было бы необходимо в течение недели в сети интернет.