В Петербурге суд отказал офицеру Минобороны в переводе в колонию-поселение

Его признали виновным в хищении более 69 млн рублей.

Колпинский районный суд отказался переводить в колонию-поселение из колонии общего режима Сергея Травина, которого признали виновным в хищении более 69 млн рублей. Плюс ко всему прочем, он все еще не выплатил штраф. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В июле 2019 года суд признал его виновным в мошенничестве, которое он совершил со своими тремя знакомыми. Следствие установило, что мужчины с июня 2014 года по апрель 2015 года в Москве и Петербурге обманули уполномоченных должностных лиц и похитили деньги, выделенные по государственному контракту на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Травин должен провести 7 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд перевод осужденного в колонию-поселение отклонил. Что касается штрафа, то из 500 тысяч он выплатит только 117 тысяч рублей.

В августе 2021 года в Петербурге осудили чиновника Минобороны за превышение полномочий. Домолазова отправили на 3,5 года в исправительную колонию общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе сроком на год. В пользу Минобороны с него взыскали 58,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv