Петербургский суд оштрафовал болельщиков «Локомотива» на 19 тысяч рублей

Одному из фанатов "Локомотива" запретили посещать официальные матчи в течение шести месяцев.

В четверг, 3 июня, Петроградский районный суд запретил болельщику "Локомотива" Андрею Матюшину посещать официальные матчи, также мужчина выплатит штраф в размере 4 тысяч рублей из-за нарушения правил поведения на мачте "Зенит" – "Локомотив" . Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что 2 июня обвиняемый проник в зону, не обозначенную во входном билете, доступ в которую ограничен организаторами: перепрыгнул из зоны сектора С-110 в зону около игрового поля сектора D-102.

Также были оштрафованы на 3 тысячи рублей еще пять болельщиков за нахождение на матче в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Piter.tv