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Петербургский суд оштрафовал болельщиков «Локомотива» на 19 тысяч рублей
Сегодня, 16:58
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Петербургский суд оштрафовал болельщиков «Локомотива» на 19 тысяч рублей

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Одному из фанатов "Локомотива" запретили посещать официальные матчи в течение шести месяцев.

В четверг, 3 июня, Петроградский районный суд запретил болельщику "Локомотива" Андрею Матюшину посещать официальные матчи, также мужчина выплатит штраф в размере 4 тысяч рублей из-за нарушения правил поведения на мачте "Зенит" – "Локомотив" . Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Суд установил, что 2 июня обвиняемый проник в зону, не обозначенную во входном билете, доступ в которую ограничен организаторами: перепрыгнул из зоны сектора С-110 в зону около игрового поля сектора D-102. 

Также были оштрафованы на 3 тысячи рублей еще пять болельщиков за нахождение на матче в состоянии алкогольного опьянения.

 

Ранее мы писали, что Пиотровский рассказал, когда в Петербург приедут иностранные гости.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, локомотив, футбольные болельщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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