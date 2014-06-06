Пиотровский рассказал, когда в Петербург приедут иностранные гости

Ростех создал цифровой сервис, который поможет отследить количество иностранных болельщиков, намеренных посетить Петербург.

В четверг, 3 июня, Ростех представил цифровой сервис GoRussia для болельщиков, которые намерены посетить Петербург во время чемпионата Европы по футболу. Для этого потребуется регистрация на сайте gorussia.today, либо через одноименное мобильное приложение, передает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что активная версия приложения будет доступна с 10 июня перед стартом турнира и иностранным болельщикам, и болельщикам из России. Так, фанаты могут подключить один из двух видов пакета услуг: первый – безлимитный проездной на три дня на всем городском транспорте, включая метро, сим-карту со специальным тарифом, а также поддержку круглосуточного кол-центра. Второй – к вышеперечисленному прибавляется билетный сервис для посещения Мариинского театра и более 10 главных музеев города.

Проект будет действителен с 10 июня по 12 июля 2021 года.

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Фото: Piter.tv