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Суд Петербурга оштрафовал "Нева Сити" на 200 тысяч за снос исторического здания
Сегодня, 14:54
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Суд Петербурга оштрафовал "Нева Сити" на 200 тысяч за снос исторического здания

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Когда сотрудники профильного ведомства приехали на место, здания уже практически не было.

Приморский районный суд Петербурга привлек к ответственности ООО "Нева Сити" за снос здания на Выборгской набережной, 61, литера А. В границах участка располагалось здание 1917 года постройки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ноябре 2021-го года КГИОП обнаружил, что здание демонтировано. При этом строительной техники и рабочих уже не было на месте. За ангаром сохранился фрагмент стены здания, а северная часть участка была частично огорожена строительной сеткой. 

Суд установил, что компания самовольно снесла историческое здание. За это ее оштрафовали на 200 тысяч рублей. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ООО "БИМС" проиграло в споре по Конюшенному ведомству. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: демонтаж, историческое здание, нева сити
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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