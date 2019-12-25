Петербургский суд оштрафовал "Мясной цех" на 100 тысяч за нарушение коронавирусных правил

Расследование было проведено в декабре прошлого года.

В понедельник, 19 апреля, владельцы ООО "Мясной цех" заплатят штраф из-за нарушения коронавирусных ограничений, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Сообщается, что в декабре 2020 года в помещении на Инструментальной улице, 3, было проведено расследование. По итогам были выявлены следующие нарушения: несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок у работников. Специалистам не измеряли температуру тела, а столы были расставлены без соблюдения расстояния.

Представитель организации признала вину и сообщила, что все нарушения были вовремя устранены. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV