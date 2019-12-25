Суд Петербурга оценил удушение бывшего мужа в пять тысяч рублей

По словам истца, 23 марта 2021 года он поругался с бывшей женой. Во время ссоры женщина ударила экс-супруга по голове и начала душить.

Пушкинский районный суд рассмотрел дело о взыскании морального вреда петербуржцу. Во время ссоры с бывшей женой он получил травмы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По словам истца, 23 марта 2021 года он поругался с бывшей женой. Во время ссоры женщина ударила экс-супруга по голове и начала душить.

Потерпевший запросил 181 250 рублей, включая расходы на оплату услуг представителя – 18 750 рублей. Суд оценил моральный ущерб от удушения в 5 000 рублей. Также женщина оплатит расходы на представителя.

Ранее в Петербурге монтажник, по вине которого погиб рабочий, получил штраф.

Фото: Piter.tv