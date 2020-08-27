Суд обязал петербурженку демонтировать незаконное переостекление балкона

Суд признал остекление балкона незаконным, женщина заплатит штраф.

В среду, 28 апреля, в Петербурге вынесли решение по иску ТСЖ к жительнице, чтобы та демонтировала остекление своего балкона, передает объединенная пресс-служба судов. Сама петербурженка была против иска и мирно урегулировать ситуацию не соглашалась.

На заседание ответчик не предоставил доказательств согласования остекления балкона, также отсутствовало согласие всех жильцов дома на изменение фасада здания.

Остекление было признано незаконным. По решению суда жительница города должна демонтировать его, выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, а также обязана выплачивать неустойку в размере 50 рублей ежедневно до исполнения решения суда.

Ранее мы писали, что Беглов подписал "балконную амнистию" и установил ряд мер соцподдержки в городе. Суть в том, что горожан, остекливших своих балконы до 1 января 2021 года, не будут штрафовать.

Фото: Piter.tv