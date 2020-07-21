Что нужно знать об остеклении балконов и лоджий

Лучшее решение для остекления лоджии или балкона – окна "Рехау".

Одно из рациональных капиталовложений в ремонт квартир предусматривает остекление балконов или лоджий. Мотив такого действия разный: от желания защитить помещение от уличной пыли и мусора, до стремления превратить его в дополнительную жилую площадь, а не использовать как склад для ненужных вещей.

Какие бывают способы остекления и какой профиль для этого использовать

Лучшее решение – использовать для остекления лоджии или балкона окна "Рехау". Профили от этого производителя имеют массу преимуществ. Они обеспечивают хорошую шумоизоляцию (в соответствии с международными стандартами). Также для них характерна повышенная пожароустойчивость. Для изготовления конструкций используются трудновоспламеняющиеся материалы, которые даже в случае возгорания быстро затухают. Доказательством этих свойств служит наличие соответствующего сертификата безопасности.

Еще одно свойство, которым обладают окна ПВХ от "Рехау" – это теплоизоляция. Также характеризуются отличными энергосберегающими свойствами.

Варианты остекления с использованием окон "Рехау" бывают разными. Можно выбрать холодный или теплый вид.

При холодном остеклении разница температуры, преобладающей на балконе (или лоджии) и на улице составляет всего 5–7 градусов. Для этого используются окна от производителя "Рехау" с алюминиевым или пластиковым раздвижным профилем. Дешевле обходится первый вариант, поэтому он более популярен.

Алюминиевая раздвижная система, используемая для холодного остекления, имеет такие преимущества:

- экономит пространство при открытии;

- подходит для установки на любом балконе или лоджии (универсальный вариант);

- выглядит аккуратно;

- обеспечивает хорошее светопропускание;

- можно выбрать подходящий цвет (есть большой выбор);

- доступная цена;

- После холодного остекления лоджию или балкон обычно отделывают деревянной или пластиковой вагонкой.

При помощи теплого остекления можно расширить жилое пространство квартиры. Дополнительные квадратные метры получают благодаря площади балкона или лоджии. После такого остекления они будут теплыми и уютными. Где купить для реализации этого проекта пластиковые окна в Москве? В любом из представительств компании "Рехау". Стандартные оконные блоки из ПВХ размещаются с учетом конфигурации балкона. Эти системы распашные, обычно укомплектованы одно- или двухкамерным стеклопакетом.

Какие преимущества имеет такое остекление? Перечислим основные из них:

- обеспечивает максимальную теплоизоляцию;

- надежно изолирует от уличного шума;

- придает балкону или лоджии эстетически привлекательный внешний вид (как внутри, так и снаружи).

Большое разнообразие цветов дает возможность подобрать наиболее подходящий оттенок профиля.

Остекление с учетом типа балкона

Современное производство пластиковых окон дает практически неограниченный простор для фантазии и реализации самых сложных проектов. Это означает, что лоджию или балкон можно успешно застеклить в любом здании, даже в том, которое построено по нестандартному проекту.

При необходимости можно подобрать остекление для любого балкона:

- П-образного;

- углового;

- напоминающего по форме каблук;

- панорамного;

- сделать остекление с выносом (рама выносится за пределы балкона, увеличивая тем самым размер подоконника по ширине).

В реализации нестандартных решений важную роль играет не только идеально подобранная форма окон, но и учет прочности перекрытий и стен. Эти детали обязательно согласовываются с архитектором. После проведения всех расчетов тщательно подбираются необходимые материалы для реализации задуманного.

Фото: oknabutik.ru