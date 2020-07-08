Минстрой РФ: с 1 марта 2022 года нести ответственность за остекленные балконы начнут юрлица-собственники

Новые правила подразумевают наказание за самовольную обшивку и остекление. В ведомстве утверждают, что изменения не повлекут за собой появления дополнительных требований.

Минстрой РФ рассказал, что изменится в правилах перепланировки и переустройства зданий. Теперь ответственность за остекленные балконы будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники. Об этом говорится в приказе Минстроя РФ.

Речь идет "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями". Раньше штрафы платили только жильцы. Однако, с 1 марта 2022 года штрафные санкции при нарушении правил пользования и переустройства, а также региональных правил благоустройства, возложат на юрлиц. Новые правила подразумевают наказание за самовольную обшивку и остекление. В ведомстве утверждают, что изменения не повлекут за собой появления дополнительных требований.

В материале сказано, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, также как и проемы, окна и балконные двери – все это относится к личному имуществу. Собственник имеет право распоряжаться им на свое усмотрение. Остекление фасадов может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами.

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Фото: Piter.TV