Губернатор утвердил балконную амнистию в Петербурге

Петербуржцам, застеклившим балконы до 1 января текущего года, не грозит административная ответственность.

В пятницу, 19 марта, губернатор Александр Беглов утвердил корректировку в закон об административных нарушениях в Петербурге, сообщил Смольный.

Согласно поправкам, жителям города, которые до 1 января 2021 года застеклили балкон у себя в квартире, теперь не грозит административная ответственность и штраф за самовольное изменение фасада здания. Если балкон был остеклен после 1 января, то тогда петербуржца привлекут к ответственности.

Принятие закона направлено на установление амнистии для лиц, ранее установивших остекление балконов (лоджий), а также на последующую выработку альтернативных способов регулирования изменения фасадов многоквартирных домов с учетом необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов. Смольный

Ранее мы писали, что законопроект о "балконной амнистии" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга.

Фото: Piter.TV