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Законопроект о "балконной амнистии" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга
Сегодня, 12:25
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nadezhda_sib

Законопроект о "балконной амнистии" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

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Остеклять балконы можно только после согласования.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном, третьем чтении законопроект о "балконной амнистии". Согласно документу, тем, кто остеклил балкон без согласования до 1 января 2021-го года, штраф платить будет не нужно.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Перед этим его предстоит подписать губернатору. 

Напомним, "балконную амнистию" решили ввести после того, как в городе участились ситуации, когда чиновники и управляющие компании просили граждан снести остекление. Некоторые даже получили штрафы. При этом остеклял балкон не всегда тот, кто проживает в квартире.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский комитет по градостроительству начнет следить за обликом нежилых зданий. 

Фото: Piter.TV

Теги: балконы, остекление, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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