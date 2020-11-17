Законопроект о "балконной амнистии" прошел третье чтение в ЗакСе Петербурга

Остеклять балконы можно только после согласования.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном, третьем чтении законопроект о "балконной амнистии". Согласно документу, тем, кто остеклил балкон без согласования до 1 января 2021-го года, штраф платить будет не нужно.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Перед этим его предстоит подписать губернатору.

Напомним, "балконную амнистию" решили ввести после того, как в городе участились ситуации, когда чиновники и управляющие компании просили граждан снести остекление. Некоторые даже получили штрафы. При этом остеклял балкон не всегда тот, кто проживает в квартире.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский комитет по градостроительству начнет следить за обликом нежилых зданий.

Фото: Piter.TV