Петербургский комитет по градостроительству начнет следить за обликом нежилых зданий

К апрелю появится перечень критериев и норм для оценки облика зданий.

Петербургский комитет по градостроительству получил новые полномочия: теперь КГА будет следить за качеством архитектуры нежилых объектов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, к апрелю чиновники должны подготовить перечень критериев и норм для оценки архитектурно-градостроительного облика любого объекта города, жилого или нежилого.

По словам губернатора, в Петербурге должны строиться "новые здания высокой архитектурной ценности", поэтому строителей, заказчиков и архитекторов нужно на это ориентировать. Новшество поможет повышать качество современной застройке, благодаря которому новые здания смогут соответствовать петербургскому стилю в архитектуре. В новых районах, считает Беглов, должны быть красивые здания и ансамбли, архитектурные доминанты.

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Фото: Piter.TV