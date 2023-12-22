В Петербурге в 2024 году намерены отремонтировать 2202 жилых дома на сумму более 37 млрд рублей

Основным источником финансирования программы капремонта стали взносы петербуржцев.

В 2024 году капитальный ремонт коснется 2202 жилых дома. На эти цели выделили рекордную сумму – 37,1 млрд рублей, передает пресс-служба Смольного 27 февраля.

Для сравнения: в 2021 году в городе на капремонт было запланировано 16,2 млрд рублей, в 2022-м – 18,4 млрд рублей, а в 2023 году – 28 млрд рублей.

Темпы и объемы капитального ремонта в Петербурге в последнее время значительно возросли. Их необходимо и далее наращивать, чтобы наш город был не только красивым, но также удобным, комфортным и безопасным для его жителей и гостей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Основным источником финансирования программы капремонта стали взносы петербуржцев. Собственники помещений платят их каждый месяц. В прошлом году на работы собрали свыше 102%, и именно это позволило достичь такого объема финансирования в 2024-м.

Кроме того, в капремонт вложится правительства города. Общая сумма бюджетной поддержки составила 8,5 млрд рублей. Большая часть из этих средств пойдет на замену лифтов. Помимо этого, запланирован ремонт подвальных помещений, фундаментов, систем автоматизированной противопожарной защиты.

Ранее на Piter.TV: в 2024 году в Петербурге отремонтируют более 100 км дорог.

Фото: Piter.TV