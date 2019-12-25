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Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение
Сегодня, 10:48
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nadezhda_sib

Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение

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По новым правилам за самовольное остекление предусмотрен штраф.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении закон о "балконной амнистии". Заседание парламентариев проходит сегодня, 3 марта, в Мариинском дворце. 

Изменения хотят внести в статью 7 Закона Санкт-Петербурга "О благоустройстве в Санкт-Петербурге". Согласно законопроекту фракции "Единая Россия", граждане не обязаны демонтировать остекление балконов и лоджий, если работы были выполнены до 11 января 2020-го года. 

В начале 2020-го года некоторым петербуржцам пришлось заплатить штраф за самовольное остекление. После этого в ситуацию вмешались депутаты. 

Фото: Piter.TV

Теги: балконная амнистия, закс петербурга, остекление балконов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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