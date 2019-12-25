Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение

По новым правилам за самовольное остекление предусмотрен штраф.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении закон о "балконной амнистии". Заседание парламентариев проходит сегодня, 3 марта, в Мариинском дворце.

Изменения хотят внести в статью 7 Закона Санкт-Петербурга "О благоустройстве в Санкт-Петербурге". Согласно законопроекту фракции "Единая Россия", граждане не обязаны демонтировать остекление балконов и лоджий, если работы были выполнены до 11 января 2020-го года.

В начале 2020-го года некоторым петербуржцам пришлось заплатить штраф за самовольное остекление. После этого в ситуацию вмешались депутаты.

Фото: Piter.TV