Суд Петербурга обязал восстановить на службе сотрудника полиции

Сотрудника уволили в 2019 году за нарушение режима секретности.

Объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что 12 марта городской суд Петербурга ризнал незаконным решение ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти об увольнении Юрия Крымова.

Крымов работал до апреля 2019 года бухгалтером-ревизором в Контрольно-ревизионном управлении. Сотрудника уволили за нарушение режима секретности. Однако Крымов обратился в суд с требованием воcстановить его в должности и выплатить компенсацию за причинение морального ущерба в размере 100 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования истца и постановил также взыскать в его пользу более 303 тысяч рублей в качестве компенсации за время вынужденного прогула и еще 10 тысяч — в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержан авторитетный сотрудник ФСБ.

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