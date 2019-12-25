Суд Петербурга лишил водительских прав наркозависимого по иску прокуратуры

Водительские права аннулированы петербуржцу состоящему на учете у нарколога

Прокуратура Санкт-Петербурга через суд добилась лишения водительских прав местного жителя, состоящего на учете в наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 4 августа.

Проверка установила, что мужчина с 2023 года находился под наблюдением наркологов, но продолжал управлять автомобилем. Прокуратура Выборгского района подала иск о признании его водительского удостоверения недействительным.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Решение вступило в законную силу. Теперь бывший водитель не может законно управлять транспортными средствами.

По данным прокуратуры, это не первый подобный случай в 2025 году. Ведомство продолжает системную работу по выявлению водителей с медицинскими противопоказаниями.

Также в Петербурге пройдет суд над нетрезвым водителем Cadillac Escalade.

Фото: Piter.tv