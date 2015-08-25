Суд Петербурга дал "условку" молодожену за покупку 250 наркотических таблеток

Коровин раскаивался в содеянном, перед оглашением приговора женился.

В Петербурге Московский районный суд назначил Фёдору Коровину четыре года условно с испытательным сроком 3,5 года за контрабанду психотропных веществ. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным суда, весной прошлого года Коровин заказал в Чехии 250 таблеток препарата с психотропным веществом. Мужчина оплатил заказ, при этом написал для доставки адрес друга. Через месяц таблетки нашли сотрудники Пулковской таможни.

Подсудимый полностью признал вину. Коровин рассказал, что заказывал препараты через Telegram. Ложный адрес подсудимый указал, чтобы родители не узнали о его действиях, а сами таблетки купил от бессонницы и для успокоения. Коровин раскаивался в содеянном, перед оглашением приговора женился.

Ранее НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" привлекли к административной ответственности за капремонта фасадов дома Бебутовой.

Фото: Piter.tv