Заказчика капремонта фасадов дома Бебутовой оштрафовали

НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" привлекли к административной ответственности.

В четверг, 21 октября, в объединенной пресс-службе судов сообщили Piter.tv, что Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" за заказ капитального ремонта дома Бебутовой.

Все дело в том, что подрядчик (компания "Матис") выполнил ремонт в здании, признанным объектом культурного наследия без разрешения от КГИОП. Когда все работы были завершены, проверяющие зафиксировали множество недочетов, в том числе явные неровности штукатурки, пятна на окрасочном слое, трещины и многое другое.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv