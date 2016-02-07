Суд Петербурга арестовал троих несовершеннолетних жителей за грабеж и разбой

Срок меры пресечения до 15 августа.

Красногвардейский районный су избрал меру пресечения троим несовершеннолетним петербуржцам, которые обвиняются в грабеже, разбое и насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, фигуранты дела и еще одно не установленное лицо с 14 на 15 июня 2020 года на улице Коммуны избили местного жителя со спутницей, похитили личные вещи на 44 тысяч рублей и совершили действия насильственного характера в отношении потерпевшей. Позже группа подростков напала на мужчину на проспекте Косыгина: злоумышленники угрожая, предположительно, пистолетом и насилием, украли паспорт.

Ранее мы писали, что суд вынес обвинительный приговор по делу о краже 10 автомобилей.

Фото: Piter.TV