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Суд Петербурга арестовал троих несовершеннолетних жителей за грабеж и разбой
Сегодня, 21:25
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smirenny

Суд Петербурга арестовал троих несовершеннолетних жителей за грабеж и разбой

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Срок меры пресечения до 15 августа.

Красногвардейский районный су избрал меру пресечения троим несовершеннолетним петербуржцам, которые обвиняются в грабеже, разбое и насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, фигуранты дела и еще одно не установленное лицо с 14 на 15 июня 2020 года на улице Коммуны избили местного жителя со спутницей, похитили личные вещи на 44 тысяч рублей и совершили действия насильственного характера в отношении потерпевшей. Позже группа подростков напала на мужчину на проспекте Косыгина: злоумышленники угрожая, предположительно, пистолетом и насилием, украли паспорт. 

Ранее мы писали, что суд вынес обвинительный приговор по делу о краже 10 автомобилей.

Фото: Piter.TV

Теги: мера пресечения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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