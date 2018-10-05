Суд вынес обвинительный приговор по делу о краже 10 автомобилей

Трое мужчин объединились в преступную группу и украли 10 машин "Солярис" и "Фокус".

Суд вынес обвинительный приговор по делу о краже в крупном размере, организованной группой. Группа из трех человек около полугода похитила 10 автомобилей. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

Трое мужчин охотились на "Форд Фокус" и "Хендай Солярис" в период с декабря 2016 г. по апрель 2017 года. Сообщается, что больше всего пострадали жители Всеволожского района, которые оставляли свои автомобили в гаражах. Злоумышленники разбирали и разукомплектовывали авто по частям и деталям. Ущерб составил на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Суд приговорил главного в группе преступника к наказанию в виде свободы сроком на 4 года 3 месяца в в исправительной колонии особого режима. Второго участника лишили свободы на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а третьего на 1 году 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в силу.

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Фото: Piter.TV