СК возбудил дело после пожара на Адмиралтейских верфях

На строящемся корабле на верфи в Петербурге произошел взрыв газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на строящемся корабле на Адмиралтейских верфях, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 15 июня. В трюме судна взорвался газ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. СК возбудил дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

По версии следствия, для проведения работ не было обеспечено соблюдение правил безопасности. Возгорание кораблся произошло от от неустановленного источника зажигания.

Ранее мы писали, что на строящемся судне "Иван Папанин" в Петербурге взорвался газ.

Фото: Piter.TV