СМИ: Следком проверяет гендиректора "Адмиралтейских верфей" на расходование средств Минобороны

Александр Бузаков мог превысить свои полномочия.

Петербургский Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого рискует стать гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Как сообщают 47news, Бузаков может быть обвинен в превышении полномочий и хищениях.

Следком проверяет факт возможного превышения полномочия гендиректором предприятий своих полномочий. Известно, что Бузаков расходовал миллиард рублей на разработку трехмерной модели новой подлодки серии "Варшавянка". Факт оказался связан с делом о хищении аванса Минобороны, возбужденного в отношении Валерия Пшеничного, погибшего в СИЗО владельца компании "НовИТ ПРО". Как выяснилось, генподрядчиком в деле разработки были "Верфи" и оперировали средствами.

Как пишет СМИ, Бузаков якобы понимал, что определение цены на моделирование подлодок может быть произвольным и что на "Верфях" нет специалистов, который смогут оценить обоснование цены и результат работ, поэтому установил высокую стоимость на расходы. Предполагается, что гендиректор предприятия преследовал цель получить премию за эффективность по итогам года.

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Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"