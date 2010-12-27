Обвиняемый по делу о хищении на "Адмиралтейских верфях" умер в камере при загадочных обстоятельствах

В камере в СИЗО умер заключенный по делу о мошенничестве.

В Петербурге в СИЗО был найден мертвым бизнесмен Валерий Пшеничный, который обвинялся в хищении 100 млн из средств Минобороны, выделенных на создание трехмерных моделей подлодок проекта "Варшавянка".

Как стало известно "Фонтанке", 5 февраля Пшеничный остался в камере в одиночестве. Одного из его соседей отправили на свидание к адвокату, а двух других – также фигурантов по делу о мошенничестве, отправили на следственные действия и в суд. После часа отсутствия, один из заключенных вернулся в камеру и обнаружил мертвого 56-летнего Пшеничного.

Соседи по камере сообщают, что ни разу не замечали у Пшеничного желания распрощаться с жизнью.

Напомним, что 18 января в Санкт-Петербурге были задержаны глава компании, выполнявшей заказ на Адмиралтейских верфях, и заместитель главного инженера судостроительного предприятия. Они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного заказа. Сумма ущерба составила 100 млн рублей.