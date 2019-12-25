Экс-главбух петербургского СК отправится в колонию за присвоение 306 млн рублей

Подсудимый страдает игровой зависимостью. Он растратил средства из вещдоков.

Октябрьский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Петербургу Дмитрия Ковальчука. Его обвиняют в присвоении и растрате 306 млн рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Следствие установило, что в период с июля 2017 по ноябрь 2020 руководитель занимался растратой денег из вещдоков. Как выяснилось, средства были необходимы ему на азартные игры.

Ковальчук полностью признал свою вину и сообщил о своей игромании. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу в замене военной службы на АГС.

Фото: Piter.TV