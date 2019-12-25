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Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу в замене военной службы на АГС
Сегодня, 15:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу в замене военной службы на АГС

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Ещё 18 октября Невский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина. Истец отмечал, что военная служба противоречит его убеждениям.

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение районного суда и отказал мобилизованному мужчине в замене военной службы на альтернативную. Петербуржец отказался брать в руки оружие, ссылаясь на убеждения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ещё 18 октября Невский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина. Истец отмечал, что военная служба противоречит его убеждениям. Просил заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Суд отказал.

Адвокат петербуржца подал апелляцию в Городской суд. Однако и там не нашли оснований для пересмотра решения мобилизационной комиссии. 

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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