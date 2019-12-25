Суд Петербурга отправил в колонию мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе

Красносельский районный суд Петербурга отправил в исправительную колонию общего режима Шаига Хуррам оглы Мамедова. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 19 июля.
В пресс-службе рассказали, что мужчина свою вину признал. По его словам, после содеянного он поехал домой, оставил пистолет и вернулся на свадьбу, поскольку являлся гостем. Вернувшись, мужчина узнал, что из-за выстрелов полиция задержала свадебный кортеж. Мамедов сдался полиции добровольно.
Инцидент произошел около 16:50 9 апреля этого года у дома №14 на улице Летчика Лихолетова. На тот момент Мамедов находился в машине, из которой восемь раз выстрелил в воздух из своего травматического пистолета. Позже сотрудники полиции изъяли оружие, самого стрелка доставили в территориальный отдел полиции.
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Фото: Piter.tv
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