Суд Петербурга арестовал мужчину, ударившего своего двухмесячного сына по голове

Мужчину заключили под стражу до 30 сентября этого года.

Выборгский районный суд заключил под стражу Искандара Курбонова. Он обвиняется в совершении преступления по п.б ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что мужчина свою вину признал частично. Также Курбанов просил не отправлять его в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 31 июля в квартире на проспекте Энгельса. Между родителями малыша завязался конфликт. Молодой человек попытался ударить девушку в ходе ссоры, однако удар пришелся на ребенка, которого она держала на руках. Двухмесячный младенец в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга и рядом других травм – контузионным очагом левой теменной области, а также зияющим переломом левой теменной кости с переходом на лобную кость поступил в детскую городскую больницу №2. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Ранее мы писали, что в Ленобласти во время сна скончался месячный ребенок.

Фото: Piter.tv