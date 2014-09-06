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Ребенок пострадал во время ссоры родителей в Выборгском районе
Сегодня, 10:26
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Ребенок пострадал во время ссоры родителей в Выборгском районе

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По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Травмой малыша, которому нет и года, завершилась ссора двух молодых людей в Выборгском районе города. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, накануне утром в детскую городскую больницу №2 поступил двухмесячный младенец в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга и рядом других травм – контузионным очагом левой теменной области, а также зияющим переломом левой теменной кости с переходом на лобную кость.

Полиция установила хронологию событий, прибыв на место происшествия. Выяснилось, что в квартире дома на проспекте Энгельса повздорили между собой его 24-летние родители. Молодой человек попытался ударить девушку в ходе ссоры, однако удар пришелся на ребенка, которого она держала на руках.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район петербурга, насилие, потасовка, ребенок, родители
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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