Суд Петербурга арестовал активы Linde на 35 млрд рублей

Суд заморозил активы компании в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке. Linde оценила стоимость арестованного имущества в $1 млрд.

Арбитражный суд Петербурга и области арестовал имущество немецкой химической компании Linde по иску "Русхимальянса". Общая стоимость арестованных активов – 35 млрд рублей. Об этом во вторник, 3 января, пишет "Интерфакс" со ссылкой на решение суда и данные "Русхимальянса".

Суд заморозил активы компании в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке. Linde оценила стоимость арестованного имущества в $1 млрд.

ООО "Русхимальянс" подала иск к Linde в Гонконгский международный арбитражный центр. В нем указано, что немецкая компания не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в Ленобласти. Отечественная компания хочет отсудить €946,54 млн неотработанного аванса и €25,7 млн, 7,6 млрд руб. убытков, рассказали агентству в суде.

Как уточняет "Интерфакс", "Русхимальянс" заключил контракт с Linde в июле 2021 года на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода. В июне немецкая компания уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

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Фото: Piter.tv